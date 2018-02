''Candidatura Alckmin é incoerente'', diz Kassab

O prefeito e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM), partiu para o ataque ontem e disse que a candidatura de Geraldo Alckmin (PSDB) é incoerente e fora de hora. Depois, garantiu que não buscará o enfrentamento em prol de uma campanha propositiva. "Estou vendo a candidatura dele perder voto nas pesquisas, porque eu acho a candidatura dele incoerente. É uma candidatura de alguém que está no nosso governo, seu partido é do nosso governo", afirmou o prefeito em debate na Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB). Segundo Kassab, a candidatura de Alckmin "tinha momento certo" para sair. "Não agora, em um governo seu e que vai bem." O prefeito disse ser um "erro" a suposta estratégia identificada pela coordenação de campanha do DEM de que Alckmin esteja "priorizando ataques ao prefeito". PMDB Apesar de seu partido integrar a coligação de Kassab, a candidata à Câmara Municipal Lídia Corrêa (PMDB) fez campanha ontem com Marta Suplicy (PT). Numa caminhada em Pirituba, ela disse "respeitar" a decisão da sigla, mas reconheceu que está ao lado de Marta. "Eu estou tocando a minha campanha."