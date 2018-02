Candidatura à Presidência 'não está colocada', diz Serra

O governador de São Paulo, José Serra (PSDB), líder nas pesquisas de intenção de voto para presidente da República, se recusou mais uma vez a assumir o posto de concorrente ao Palácio do Planalto nas eleições de 2010. Ao responder a uma pergunta se, ante as pesquisas favoráveis sua candidatura não seria irreversível, Serra declarou: "Não se trata de discutir se é irreversível ou não, porque a candidatura não está colocada, não há candidatura agora, é um tema que só será definido no ano que vem", disse ele, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília.

Porém, o governador paulista admitiu a satisfação com o fato de liderar as pesquisas de intenção de voto. "Eu fico feliz com os índices de aceitação popular mostrados nas pesquisas, mas, entre isso e discutir uma campanha agora, há uma longa distância."

O governador contou que apresentou ao presidente um balanço das ações de combate à crise econômica que tem adotado em São Paulo, como incentivos tributários, eliminação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) para empresas de bens de capital e outras medidas que, segundo Serra, representaram renúncia fiscal de R$ 350 milhões. Essas ações, afirmou, servem para "alavancar o desenvolvimento" de São Paulo e criar empregos.