Candidatos vão ser entrevistados nos ‘Encontros Estadão’

Além de promover debates eleitorais em parceria com a TV Cultura e o YouTube, o Grupo Estado vai fazer entrevistas com os principais candidatos à Presidência da República e ao governo de São Paulo. A série Encontros Estadão, prevista para o mês de agosto, terá participação de jornalistas do Estado, transmissão ao vivo pelo portal estadão.com.br e cobertura da Rádio Estadão.

Os pré-candidatos ao Palácio do Planalto Aécio Neves (PSDB) e Eduardo Campos (PSB) já confirmaram presença. O ex-governador de Pernambuco será entrevistado em 25 de agosto. Quatro dias depois, será a vez do senador mineiro. A presidente Dilma Rousseff também foi convidada, mas o PT ainda não confirmou sua participação na série.

Entre os pré-candidatos ao governo de São Paulo, Alexandre Padilha (PT), Gilberto Kassab (PSD) e Paulo Skaf (PMDB) indicaram interesse em participar do Encontros Estadão, em datas a serem agendadas com suas equipes. O governador Geraldo Alckmin foi convidado, mas o PSDB ainda avalia sua participação e não confirmou presença.