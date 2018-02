Candidatos trocam foto no Facebook após morte de Campos

A imagem de perfil do candidato à reeleição para o governo de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), também foi alterada. O tucano a substituiu por uma imagem preta com a palavra "luto", tanto no Facebook quanto no Twitter.

Na página da candidata à reeleição para a Presidência, Dilma Rousseff, as fotos permanecem as mesmas, com uma imagem da campanha na capa. No entanto, há manifestações de luto nas postagens.

Já o candidato à Presidência pelo PSC, Pastor Everaldo, postou nesta quinta-feira, na rede social, uma imagem na qual diz que a "democracia brasileira está de luto". A foto de perfil do candidato foi mantida.

Ontem, ex-senadora Marina Silva, então vice na chapa de Eduardo Campos (PSB), trocou a imagem da capa de seu perfil no Facebook por um fundo preto.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Twitter, os presidenciáveis não se manifestaram sobre o assunto nesta manhã e as fotos dos perfis não foram alteradas.