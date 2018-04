Candidatos têm agenda morna em dia de debate Os dois candidatos à Prefeitura de São Paulo preparam-se para o debate que será promovido hoje, às 21 horas, pela Rede Record. Um dia depois de subir no palanque ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a candidata Marta Suplicy (PT) preferiu guardar o domingo para o debate. O prefeito e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM), visitou na tarde de hoje a Festa das Nações do Espaço Social Dom Bosco, realizada no bairro de Itaquera, zona leste de São Paulo. Os candidatos participam nesta noite do penúltimo debate antes do segundo turno das eleições municipais. O evento terá duas horas de duração e será dividido em cinco blocos, em que Marta e Kassab responderão a perguntas feitas pelos jornalistas da emissora e terão a oportunidade de questionarem um ao outro.