Candidatos têm agenda carregada no fim de semana

A agenda dos candidatos à prefeitura de São Paulo é carregada neste sábado, 12, e domingo, 13. O ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), o prefeito Gilberto Kassab (DEM), a ex-prefeita Marta Suplicy (PT), o ex-governador Paulo Maluf (PP) e a vereadora Soninha Francine (PPS) participam de uma série de eventos na capital. Confira: Geraldo Alckmin (PSDB) participou às 10 horas deste sábado de caminhada em Perus, na Estrada Cel. José Gladiador. No domingo, às 14 horas, participará da inauguração do Centro de Evangelização Padre Léo Pereira, na Barra Funda (Av. Nicolas Bôer, 100). Às 16h30 visitaria ao 25º Bazar Beneficente Kodomo-No-Sono, em Itaquera (Rua Prof. Hasegawa, 1198). Gilberto Kassab (DEM) esteve às 10 horas deste sábado em evento sobre Educação no Clube Espéria, em Santana, depois às 11h30 compareceu à reunião de obreiros da Assembléia de Deus do Ipiranga (Av . Ricardo Jafet, nº 214). Às 16 horas, o prefeito deve participar da Festa Julina do Centro Educacional Dom Bosco (Pe. Rosalvino), na Rua do Contorno, em Itaquera. À noite, às 00h30, sua agenda inclui presença no lançamento do enredo da Escola de Samba Unidos do Peruche. Domingo às 9h30, Kassab participará da missa de 30 anos de ordenação do Padre Ticão, em Ermelino Matarazzo. Às 13h00, irá ao Bazar Beneficente da Associação Pró-Excepcionais Kodomo-No-Sono, em Itaquera (Rua Prof. Hasegawa, 1.198), para depois estar às 14 horas no evento Tunning Show 2008 (Av. Marques de São Vicente, 2.477). Marta Suplicy (PT) participou neste sábado, às 10 horas, de plenária com a militância da zona Sul na Universidade Ibirapuera (UNIB), na Chácara Flora (Av. Interlagos, nº 1329). Depois, às 14 horas, esteve em plenária com a militância da zona Noroeste na G.R.C. Escola de Samba X-9 Paulistana, na Parada Inglesa (Av. Luis Dumont Villares, 324). Paulo Maluf (PP) esteve às 9 horas em café da manhã com distribuidores de gás, comerciantes e entregadores, no Grajaú (Av. Belmira Marin, 4453), e em seguida fez visita ao comércio do parque Arariba, no depósito de materiais de construção Panorama (Av. Silvio Ribeiro Aragão, 111). No domingo, o candidato estará no centro da cidade, no Sogo Plaza Shopping (Av. Liberdade, 363). Soninha Francine (PPS) esteve neste sábado, às 9h30, reunião com moradores da região da Pedreira, na zona sul da cidade, em Santo Amaro (Rua Córrego Azul, 44). Às 13 horas fez reunião com a coordenação de campanha para conclusão das linhas gerais do plano de governo, na sede do PPS, na Barra Funda (Rua Dona Germaine Burchard, 352). Às 20h30, a candidata participará de Sarau no Rock Bar Capão, na Av. Visconde do Rio Grande, 276, Capão Redondo. Domingo, às 13h, Soninha comparecerá ao Festival das Estrelas - Sendai Tanabata Matsuri, em comemoração ao centenário da imigração japonesa, na Liberdade. Às 19 horas, estará no encerramento do 3º Festival Latino Americano de Cinema, no Memorial da América Latina.