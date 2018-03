Candidatos se enfrentam hoje em debate na televisão Oito candidatos à Prefeitura de São Paulo se enfrentam hoje no primeiro debate do ano na TV. Marta Suplicy (PT), Geraldo Alckmin (PSDB), Gilberto Kassab (DEM), Paulo Maluf (PP), Soninha Francine (PPS), Renato Reichmann (PMN), Ciro Moura (PTC) e Ivan Valente (PSOL) responderão a perguntas da produção, dos próprios candidatos e de jornalistas, ao longo das duas horas e meia do programa, com início às 21h30, na Band. Com mediação de Boris Casoy, o debate terá cinco blocos. No primeiro, a produção faz uma mesma pergunta para todos. No segundo e terceiro blocos, candidato pergunta para candidato. No quarto, jornalistas perguntam. A última parte é a das considerações finais. Dificilmente haverá agressões, diz o diretor de jornalismo da Band, Fernando Mitre, para quem "o telespectador espera soluções para problemas", não grosserias e frases de efeito. Para Mitre, o programa permitirá avaliar vários indicadores da campanha, além das propostas. A Band também fará debates, a partir das 22 horas de hoje em Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre e Manaus. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.