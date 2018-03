Candidatos querem sair da lista do TCU Três candidatos a prefeito apelaram ao Supremo Tribunal Federal contra a inclusão de seus nomes na lista de agentes públicos com contas julgadas irregulares, divulgada pelo Tribunal de Contas da União. Dirceu Zalotti, candidato em Cerqueira César (SP), afirma que recolheu os valores determinados pelo TCU. José de Andrade Neto, que concorre à Prefeitura de Itanhomi (MG), alega erro no processo. Para o prefeito de Itapecerica da Serra (SP), Jorge José Costa, não é competência do TCU divulgar a lista. O tribunal diz cumprir a lei.