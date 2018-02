Candidatos não responderam à metade das perguntas, diz presidente da CNM

BRASÍLIA - O presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, avaliou há pouco que faltou objetividade aos candidatos à Presidência da República José Serra (PSDB), Dilma Rousseff (PT) e Marina Silva (PV), durante sabatina promovida pela entidade, em Brasília. Cada um teve uma hora de exposição individual para responder perguntas sobre saúde, educação, royalties do pré-sal e desastres naturais, entre outros assuntos.

"Metade das perguntas não foram objetivamente respondidas, talvez mais que a metade. A avaliação não é da entidade, é muito pessoal minha, gostaríamos que respondessem à pergunta efetivamente feita", comentou.

Na opinião do presidente da CNM, as questões envolvendo a emenda constitucional da saúde, os royalties do pré-sal e a previdência deveriam ter sido mais focadas pelos candidatos. "Essas três mereciam uma resposta mais conclusiva", afirmou.

Apesar das críticas, Ziulkoski avaliou que o encontro foi "bom, civilizado e democrático". "Poderemos, do ano que vem em diante, colocar na frente de quem for o eleito os compromissos assumidos aqui."