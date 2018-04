Candidatos exibem apoio federal e estadual Embora distante apenas 20 km de BH, onde o PT do grupo do prefeito Fernando Pimentel uniu-se informalmente ao PSDB do governador Aécio Neves, em Contagem, petistas e tucanos brigam. A atual prefeita e candidata à reeleição, Marília Campos (PT), contou com o apoio de ministros petistas e exibiu depoimentos de Lula. O ex-prefeito e deputado estadual Ademir Lucas (PSDB) procurou explorar o apoio de Aécio, atração quase diária do programa eleitoral de um minuto.