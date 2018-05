Candidatos em São Paulo vão neste domingo a debate na TV

O debate marcado para as 20h30 na Rede Record concentra as atenções da maior parte dos candidatos à Prefeitura de São Paulo neste domingo, 28. Todos participam, com exceção de Anai Caproni (PCO), Edmilson Costa (PCB) e Levy Fidelix (PRTB), cujos partidos não têm representantes na Câmara. Veja também: Kassab sobe 4 pontos e Alckmin pára a 10 dias do primeiro turno Especialista comenta a reta final da disputa eleitoral em São Paulo A enquete: Quem ganha com a briga dos dois? Perfil dos candidatos Os candidatos Marta Suplicy (PT), Paulo Maluf (PP), Soninha Francine (PPS), Renato Reichmann (PMN), Ciro Moura (PTC) e Ivan Valente (PSOL) reservaram o dia para se prepararem para o debate e não têm outros eventos de campanha. O atual prefeito Gilberto Kassab (DEM), candidato à reeleição, por sua vez, faz vistoria nesta manhã na ciclovia inaugurada no sábado ao lado da Radial Leste. Depois, visita o bicicletário da estação de metrô Corinthians-Itaquera, aproveitando para passar no Shopping Itaquera (onde fica a estação). O resto do dia Kassab reserva para se preparar para o debate. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin promove carreata a partir das 11h30 no Centro da cidade e depois se prepara para o debate.