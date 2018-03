Candidatos em MG recebem pesquisa com tranquilidade Foi com tranquilidade que os candidatos ao governo de Minas Gerais receberam os números da pesquisa Datafolha, divulgados hoje. O ex-ministro Hélio Costa, que concorre pelo PMDB, apareceu em primeiro lugar com 44% das intenções de voto. São 26 pontos percentuais a mais que seu principal adversário, o governador do Estado, Antônio Augusto Anastasia (PSDB). O terceiro e quarto lugares ficaram, respectivamente, com Luiz Carlos (PSol) e Vanessa Portugal (PSTU), ambos com 2%.