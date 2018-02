Candidatos em Curitiba repetem primeiro programa na TV

Dos oito candidatos a prefeito de Curitiba, quatro preferiram repetir nesta sexta-feira, 22, no horário eleitoral da tarde, praticamente a mesma propaganda apresentada na quarta-feira, em que a tônica foi a apresentação do perfil familiar e ideológico dos candidatos. Entre eles está a da coligação "Curitiba Para Todos" (PT/PHS/PSC/PTC/PRB/PMN), Gleisi Hoffmann, que reprisou os depoimentos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, e do ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Dos principais, o candidato à reeleição da pasta, Beto Richa, da coligação "Curitiba O Trabalho Continua" (PSDB/PDT/PPS/PSB/DEM/PSL/PTN/PP/PR/PRP/PSDC), e o candidato do PMDB, Carlos Moreira Júnior, inovaram. A estrela do programa de Richa foi sua mulher, Fernanda, que comandava a Fundação de Ação Social (FAS), antes de pedir a exoneração para se dedicar à campanha. Ela falou do trabalho de assistência social e apresentou algumas propostas. A mulher do prefeito também comandou uma entrevista com ele e reapresentou sua família. O programa de Moreira Jr. também seguiu o esquema de entrevista. O candidato foi inquirido por uma apresentadora, que falou de sua administração como reitor da Universidade Federal do Paraná e colocou familiares para exaltá-lo. Moreira, que é oftalmologista, emocionou-se ao reencontrar um paciente. O candidato da coligação da "Frente de Esquerda" (PSOL/PCB/PSTU), Bruno Meirinho, ganhou o apoio do ex-deputado federal por São Paulo, Plínio de Arruda Sampaio (PSOL). "Ele vai dizer coisas para você e você vai dizer: ''Mas como? Isso é possível?'' É possível, pense nelas, você vai verificar que elas representam coisas muito justas e muito razoáveis, muito corretas", afirmou. O candidato do PV, Maurício Furtado, optou por exaltar a prática política. Já os programas de Fábio Camargo, da coligação "Uma Só Curitiba" (PTB/PRTB), de Ricardo Gomyde (PC do B) e de Lauro Rodrigues (PT do B) não tiveram muitas alterações.