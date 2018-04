Candidatos elevam tom no debate final José Fogaça (PMDB) e Maria do Rosário (PT) elevaram o tom das cobranças, mas não mudaram a pauta da campanha durante debate ontem na RBS TV. Rosário acusou Fogaça de não cumprir as promessas de criar centros de especialidades clínicas e ampliar o horário de atendimento de postos de saúde. Em resposta, o prefeito disse que encontrou o município sem as 74 equipes do Programa da Saúde da Família propagandeadas pelo governo anterior e teve de quitar dívidas para depois ampliar o programa.