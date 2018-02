Candidatos do PT em SP serão indicados por militantes

"Acreditamos que agora o partido vai começar a se mexer e veremos quem realmente pretende ser candidato ou tem uma base de apoio capaz de fazer essa indicação", disse Edinho Silva, presidente estadual do PT de São Paulo. "Essa decisão evitará que alguém coloque o nome por algum outro interesse que não seja o de disputar o governo paulista", completou.

Até agora, os nomes discutidos internamente como pré-candidatos pelo PT à sucessão do governador José Serra (PSDB) são os dos deputados federais Antonio Palocci e Arlindo Chinaglia, o da ex-prefeita paulistana Marta Suplicy, o do prefeito de Osasco, Emídio de Souza, o do ministro da Educação, Fernando Haddad, e do senador Eduardo Suplicy. O partido poderá apoiar ainda uma eventual candidatura a governador do deputado federal Ciro Gomes (PSB), opção que é criticada pelo grupo de Marta.

No próximo dia 20 de outubro, representantes do PT terão um encontro para discutir a coligação com o PC do B em São Paulo e negociam ainda outras reuniões com PR, PDT e PSB.