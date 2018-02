Candidatos do PR evitam ataques em horário eleitoral Mesmo sendo apoiado pelo partido de Eduardo Campos, o primeiro programa eleitoral do PSDB para o governo do Estado do Paraná não fez menção ao ex-candidato do PSB, morto em um acidente de avião há duas semanas. O tucano Beto Richa preferiu mostrar uma gestante atendida pelo programa Mãe Paranaense e sua caminhada ao lado de Aécio Neves em Curitiba.