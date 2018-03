Candidatos do PR demonstram otimismo após pesquisa

Por meio de sua assessoria, Beto Richa, que iria fazer campanha ao lado do candidato a presidente José Serra (PSDB) na região noroeste do Estado hoje, disse "receber com humildade o resultado". "Estou motivado. Por onde eu passo, no Paraná inteiro, sou recebido com muito carinho, pois há uma confiança em nosso trabalho, com um estilo diferente de se governar", afirmou. Segundo o candidato, o resultado mostrou que o "caminho está certo". "Fico animado pela recepção nos municípios e com essa pesquisa que nos dá uma dianteira já na largada."

Osmar Dias (PDT), que assumiu a candidatura somente no final do prazo para os registros, não foi encontrado, mas o ex-governador e candidato ao Senado Roberto Requião (PMDB) aponta o pouco tempo de campanha como responsável pelos números. "Começamos a campanha agora e o resultado da pesquisa me deixa extremamente confortável e me dá a certeza da vitória."

A pesquisa Datafolha foi realizada com 1.255 eleitores entre os dias 20 e 23 de julho. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo número 15.687/2010.