Candidatos discutem revitalização do centro de SP Um ato público pela revitalização do centro de São Paulo, com respeito aos moradores da região, reuniu na manhã de hoje (28), na Praça da Sé, dois candidatos à Prefeitura de São Paulo, Soninha Francine (PPS) e Ivan Valente (PSOL). Os candidatos Ciro Moura (PTC), Edmilson Costa (PCB) e Levy Fidélix (PRTB) passaram o dia resolvendo assuntos de campanha. O candidato do PMN a prefeito, Renato Reichmann, concedeu entrevistas a redes de televisão e trabalhou em reuniões do partido.