Candidatos debatem em 23 cidades A TV Globo fará debates em 23 das 30 cidades onde haverá segundo turno para prefeito. Em todos os locais, o debate será dividido em cinco blocos, dois com temas livres, dois com temas por sorteio e considerações finais. O mediador deverá evitar agressões. Se for preciso, cortará o som de quem se exaltar em excesso e chamará os comerciais. Além de São Paulo, os debates serão realizados em Belo Horizonte, Juiz de Fora e Montes Claros, em Minas Gerais; Rio de Janeiro, Petrópolis e Campos, no Rio de Janeiro; Bauru e São José dos Campos, em São Paulo; Anápolis, em Goiás; Cuiabá, em Mato Grosso; Campina Grande, na Paraíba; Salvador, na Bahia; São Luís, no Maranhão; Londrina e Ponta Grossa, no Paraná; Porto Alegre e Pelotas, no Rio Grande do Sul; Florianópolis e Joinville, em Santa Catarina; Manaus, no Amazonas; Macapá, no Amapá; e em Belém, no Pará.