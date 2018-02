Candidatos de SP prometem plano para morador de rua Os candidatos à Prefeitura de São Paulo Soninha Francine (PPS), Ivan Valente (PSOL) e Ciro Moura (PTC) assinaram hoje um termo de compromisso sobre políticas públicas para a população de rua. O documento foi assinado durante o "Ato pela Vida", organizado pelo Movimento Nacional da População de Rua, para lembrar os quatro anos do chamado "Massacre da Sé", que deixou sete moradores de rua mortos e outros feridos, vítimas de agressões. A manifestação reuniu cerca de 700 pessoas na Praça da Sé, no centro da capital paulista. Paulo Maluf, do PP, continuou com campanha pelas ruas. Durante a manhã, ele visitou o comércio do Bairro Jaçanã, na zona norte. À tarde, concedeu entrevista a uma rádio. À noite, participa do lançamento de um livro em livraria do Shopping Cidade Jardim. Soninha, Valente - da coligação "Alternativa de Esquerda para São Paulo" (PSOL-PSTU) - e Moura - "Tostão contra o Milhão" (PTC-PTdoB) - não tiveram compromissos de campanha durante à tarde. À noite, Valente grava seu programa eleitoral para a TV. Renato Reichmann, do PMN, gravou pela manhã seu programa eleitoral para a TV. À tarde, ele deu entrevista a uma rede de televisão. Edmilson Costa (PCB) e Levy Fidélix (PRTB) cumpriram agenda de compromissos internos.