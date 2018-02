Candidatos de partidos pequenos em SP cumprem agenda O fim de semana dos candidatos de partidos pequenos às eleições em São Paulo começou marcado por entrevistas a veículos de comunicação. O candidato do PSOL, Ivan Valente, participou de uma entrevista na TV Bandeirantes. Já o candidato Levy Fidélix, do PRTB, gravou um programa para a Rádio Bandeirantes. A candidata Soninha Francine, do PPS, encontrou-se com a coordenação do Movimento Nacional de Mulheres do partido e, em seguida, foi para a região de Guaianazes, onde participa de uma caminhada no início da tarde de hoje. Edmilson Costa, do PCB, não teve agenda de campanha eleitoral durante a manhã. Durante à tarde, o candidato realizará uma palestra para funcionários da indústria química que trabalham na região de Osasco. Renato Reichmann, do PMN, participou de reuniões durante a manhã. Procuradas pela reportagem, as assessorias de imprensa dos demais candidatos não foram encontradas.