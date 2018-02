Candidatos de partidos menores vão às ruas em SP O candidato à prefeitura de São Paulo Ivan Valente (PSOL) esteve durante toda a tarde deste sábado em campanha de rua, fazendo corpo-a-corpo com o eleitorado no Mercado Municipal, no Centro da Cidade. Depois, participou de evento em Itaquera e agora à noite deve comparecer à festa de Nossa Senhora Achiropita, no bairro do Bexiga. Soninha Francine, do PPS, passou a manhã reunida com moradores da Zona Sul da cidade, para conhecer melhor os problemas da região. Na parte da tarde, participou da inauguração do comitê do professor Claudio Fonseca, candidato a vereador. Nesta noite, Soninha participa de festa beneficente na Vila Olímpia. Edmilson Costa (PCB) não teve agenda de campanha na manhã de hoje, mas percorreu a região central da cidade durante a tarde. O candidato do PRTB, Levy Fidélix, por sua vez, passou quase todo o dia em carreata por bairros da região central e Avenida Paulista. Já o candidato Renato Reichmann (PMN) visitou a comunidade da Zona Leste pela manhã e a sua agenda não previa compromissos para o restante do sábado. A Agência Estado tentou localizar a assessoria de imprensa dos candidatos Ciro Moura (PTC), e Anaí Caproni (PCO), mas não conseguiu contato.