Candidatos compram sites políticos no modelo fast-food A liberação do uso da internet nas campanhas eleitorais, o fenômeno das redes sociais e a bem sucedida experiência da última eleição norte-americana fizeram surgir na rede um novo produto: a criação de sites políticos a jato. Os preços variam de R$ 250 a R$ 1.500, e são entregues ao candidato em até 24 horas. No entanto, a três meses da eleição, empresários do ramo têm as expectativas frustradas. O "E-candidato", site que começou a oferecer este tipo de serviço em 2002, tem expectativa de vender 300 sites até a eleição, mas, até agora, só fechou 20 contratos. Para ter um site feito pela empresa, o candidato precisa desembolsar R$ 1.500, mas pode parcelar o valor em 12 vezes no cartão de crédito.