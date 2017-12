Candidatos às eleições de 2008 têm 77 dias para se registrarem

Para concorrer aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador em 2008, os candidatos têm 77 dias para definir o domicílio eleitoral e filiação partidária, informa a nota do Centro de Divulgação da Justiça Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo o tribunal, o candidato deverá ter domicílio eleitoral na circunscrição por onde está concorrendo pelo prazo de pelo menos um ano antes do pleito e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo período. As eleições estão previstas para o dia 5 de outubro de 2008, em primeiro turno, e 26 de outubro no segundo turno, se houver, para os municípios acima de 200 mil habitantes. As instruções para as eleições municipais devem ser enviadas pelo TSE até 5 de março de 2008, com a divulgação das resoluções, ainda em definição, e o calendário eleitoral, com as datas de execução e procedimentos para o pleito.