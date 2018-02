Candidatos ao governo do RJ estão em empate técnico, diz Ibope

São Paulo - Pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira, 17, mostra três candidatos tecnicamente empatados na disputa pelo governo do Rio de Janeiro. O ex-governador e deputado federal Anthony Garotinho (PR) aparece em primeiro lugar com 18% das intenções de voto. Ele é seguido pelo senador Marcelo Crivella (PRB), que tem 16%, e pelo atual governador, Luiz Fernando Pezão (PMDB), que tem 13%. Os que vão votar em branco ou anular o voto são 27%, enquanto 6% não souberam responder.

O levantamento foi encomendado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). O pré-candidato do PT, senador Lindbergh Farias tem 11% dos votos. Já o ex-prefeito do Rio César Maia (DEM) aparece com 8%. Miro Teixeira (PROS) e Tarcísio Motta (PSOL) têm 1% das intenções de voto.

Senado. Na briga pela única vaga de senador, Sérgio Cabral (PMDB) aparece em primeiro com 26% das intenções de voto. Ele é seguido por Romário (PSB), que tem 22%, e Jandira Feghali (PC do B), com 20%. Brancos e nulos são 26% e os que não souberam responder somam 6%.

Tanto na pesquisa para o governo quanto para o Senado, a margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos. A pesquisa Ibope foi realizada entre os dias 7 e 11 de junho com 1.204 pessoas. O levantamento está registrado no TRE-RJ sob o número RJ-00006/2014.