Candidatos à prefeitura/SP participam de eventos populares Três candidatos a prefeito de São Paulo focaram suas agendas em eventos populares neste Domingo. Marta Suplicy, do PT, esteve nesta tarde em um almoço no Centro de Tradições Nordestinas (CTN), na zona norte da capital paulista. De lá, seguiu para a festa dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário do Estado de São Paulo, no CMTC Clube, também na região norte. A candidata esquivou-se a falar sobre o suposto uso de máquina pública pelo prefeito e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM), que teria tentado influenciar os resultados da última pesquisa Datafolha, divulgada na sexta-feira (25). "Não tenho palavras para falar sobre isso", disse Marta. "Estou pasma." Sobre o e-mail enviado aos subprefeitos supostamente orientando sobre "ações" nos locais onde são coletados dados para a pesquisa do Instituo Datafolha, Kassab afirmou que "não existiu nenhuma atividade que pudesse ser identificada como uso de máquina pública". Durante evento pela manhã afirmou que "a preocupação não é a pesquisa e sim com ações que possam ao longo do processo eleitoral prejudicar as atividades da cidade". "É evidente que na qualidade de prefeito tenho que zelar pela ordem na cidade de São Paulo", afirmou. Pela manhã, o candidato do DEM, participou do 226º aniversário do Bairro de Santana, no Parque Juventude, zona norte da capital paulista. Como prefeito, também esteve na festa dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário do Estado de São Paulo. Apesar de ter comparecido ao mesmo local que Marta, os candidatos não se encontraram. Internado no Instituto do Coração (InCor) desde a madrugada por causa de uma intoxicação alimentar agravada por uma diverticulite, o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, não participou de um evento programada para esta manhã na favela de Heliópolis, na zona sul de São Paulo. As gravações para a campanha, previstas para hoje, não foram desmarcadas até o momento, segundo sua assessoria. Já Ivan Valente, candidato do PSOL, esteve no final da tarde no cruzamento da Avenida Paulista com a Rua Augusta para realizar panfletagem e banderaço. Segundo sua assessoria, às 19h30 o candidato participou de uma reunião com a coordenação da campanha, na sede do partido. Soninha Francine, do PPS, compareceu ao meio-dia ao 6º Yosakoi Soran, festival de dança contemporânea japonesa, na zona sul da capital paulista. Às 19h30 a candidata participou da quermesse da Escola de Samba Unidos de Taipas. De acordo com sua assessoria, no intervalo entre os eventos, Soninha gravou programas da campanha eleitoral, que começa no dia 19. O candidato do PMN, Renato Reichmann, não fez campanha neste domingo, pois está viajando e só retorna a São Paulo na manhã desta segunda-feira. Edmilson Costa (PCB) dedicou o dia ao seminário com o partido para discutir o programa de campanha. A reportagem não conseguiu entrar em contato com a assessoria do candidato do PP, Paulo Maluf, nem acompanhar sua agenda. As assessorias dos candidatos Ciro Moura (PTC), Levy Fidélix (PRTB) e Anaí Caproni (PCO) também não responderam aos solicitações de informações.