Candidatos à prefeitura-SP têm final de semana cheio A agenda dos candidatos à prefeitura de São Paulo está cheia no final de semana. O ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), o prefeito Gilberto Kassab (DEM), a ex-prefeita Marta Suplicy (PT), o ex-governador Paulo Maluf (PP) e a vereadora Soninha Francine (PPS) participam de uma série de eventos na capital. Geraldo Alckmin (PSDB) participou hoje de caminhada em Perus, zona norte. Amanhã estará na inauguração do Centro de Evangelização Padre Léo Pereira, na Barra Funda e visitará o 25º Bazar Beneficente Kodomo-No-Sono, em Itaquera. Gilberto Kassab (DEM) esteve em evento sobre Educação no Clube Esperia, em Santana, e compareceu à uma reunião da Assembléia de Deus do Ipiranga. O prefeito também participou de Festa Julina em Itaquera. À noite, deve visitar a Escola de Samba Unidos do Peruche. Amanhã, Kassab participará de missa em Ermelino Matarazzo, de bazar em Itaquera e do evento "Tunning Show 2008". Marta Suplicy (PT) participou hoje de plenária com a militância na Chácara Flora (zona Sul) e, mais tarde, de outra reunião com militantes na Parada Inglesa, zona norte da capital Paulo Maluf (PP) tomou café com distribuidores de gás, comerciantes e entregadores, no Grajaú e em seguida fez visita ao comércio do parque Arariba, na zona sul. Amanhã, o candidato fará campanha no bairro da Liberdade, centro da cidade. Soninha Francine (PPS) teve encontro com moradores da região da Pedreira, na zona sul da cidade e reuniu-se com a coordenação de campanha para conclusão das linhas gerais do plano de governo. À noite, ela participará de sarau no Capão Redondo, na zona sul. Amanhã, ela comparecerá ao Festival Sendai Tanabata Matsuri, na Liberdade e ao encerramento do 3º Festival Latino Americano de Cinema, no Memorial da América Latina.