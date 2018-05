Candidatos à Prefeitura de SP visitam bairros da capital

A candidata do PT à Prefeitura de São Paulo, Marta Suplicy, faz campanha na manhã deste sábado na zona leste da capital. Ela visita a região da divisa com os municípios de Santo André e Mauá e depois faz um comício em São Mateus. No período da tarde, às 12h50, ela tem um encontro na região central sobre economia solidária e, em seguida, visita os bairros do Jabaquara, Cidade Ademar e Pedreiras, todos na zona sul de São Paulo. Já o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, faz campanha pela manhã na Cidade Ademar, zona sul da cidade. Estão previstas visitas à favela do Jardim Ideal e ao Largo da Joaniza. Não há programação para o período da tarde. O prefeito e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM), tem como único compromisso hoje uma visita, nesta manhã, ao Parque do Trote, na Vila Maria, zona norte da capital. O candidato do PP, Paulo Maluf, faz campanha em M''Boi Mirim, zona leste da capital. À tarde, tem reunião interna com assessores para discutir plano de governo. A candidata do PPS, Soninha Francine, faz campanha pela manhã no Itaim Paulista, na zona leste, onde tem encontro com a associação de moradores do bairro, e também visita famílias no Jardim das Oliveiras e Camargo Novo. À tarde e à noite, ela participa de eventos com candidatos a vereadores pelo PPS. Ivan Valente, do PSOL, faz carreata pela manhã na Conceição, Jabaquara e Jardim Miriam, na zona sul. Depois, segue para a Cidade Ademar, também na região Sul da capital. À tarde tem reunião interna com membros do partido e à noite participa de jantar para arrecadar recursos para sua campanha. Anaí Caproni, candidata do PCO, tem como único compromisso neste sábado uma reunião com o comitê estadual do partido. Edmilson Costa (PCB) tem um encontro com estudantes da Universidade de São Paulo (USP), às 14h. A partir das 16h, irá gravar programas para o horário eleitoral. Levy Fidelix, do PRTB, visita redação de jornal no Tatuapé, e depois, às 13h, faz carreata na região. Renato Reichmann, do PMN, fará campanha na zona sul.