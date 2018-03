Candidatos à prefeitura de SP têm agenda intensa Os candidatos à Prefeitura de São Paulo que lideraram a pesquisa Ibope, contratada pelo jornal O Estado de S.Paulo e pela TV Globo, divulgada ontem, mantêm agenda intensa neste domingo. A ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy (PT), reúne-se com militantes na zona Leste, às 15h, na Vila Prudente, e às 17h, em Itaquera. Já o candidato Geraldo Alckmin (PSDB) estará às 11h na zona Sul, em uma caminhada no bairro do Grajaú. O atual prefeito e candidato à reeleição, Gilberto Kassab (DEM), participa às 11 horas, na Sala São Paulo, no centro, de um concerto em homenagem às vítimas do acidente do Airbus A320 da TAM, que matou 199 pessoas e deixou 15 feridos em julho do ano passado. Às 12h30, Kassab participa da festa de 70 anos de fundação do bairro Jardim São Paulo, na Zona Norte. A reportagem procurou os demais candidatos à disputa eleitoral em São Paulo, com mais de 1% de intenção de votos na pesquisa Ibope, mas não obteve retorno.