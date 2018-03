Candidatos à Prefeitura de SP fazem campanha neste domingo

Neste domingo, 6, primeiro dia oficial de campanha para as eleições municipais, seis candidatos à Prefeitura de São Paulo têm compromissos públicos. Cumprem agenda o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), o prefeito Gilberto Kassab (DEM), a ex-prefeita Marta Suplicy (PT), o ex-governador Paulo Maluf (PP), a vereadora Soninha Francine (PPS) e o deputado Ivan Valente (PSOL). Marta Suplicy participa às 10 horas de missa campal e da Festa das Nações, em Ermelino Matarazzo, na zona leste da capital. Até o fim da tarde, a informação da assessoria da candidata era de que ela não teria compromissos públicos neste domingo, primeiro dia oficial de campanha eleitoral. Geraldo Alckmin (PSDB) faz caminhada, às 9 horas, na Avenida Comendador Santana, na zona sul da capital. Às 11h30 estará no lançamento da candidatura a vereador do correligionário Juscelino Gadelha (PSDB), na Praça Silvio Romero, no Tatuapé, zona leste. Pela manhã, Gilberto Kassab (DEM) cumpre agenda como prefeito e vai à Fórmula Truck, no Autódromo de Interlagos, na zona sul. Às 18 horas, então na condição de candidato, visita a Festa das Nações Unidas de Ermelino Matarazzo, na Avenida Paranaguá, próximo ao largo 1º de Maio, na zona leste. Paulo Maluf (PP) tem dois compromissos neste domingo, ambos na zona leste da cidade. Às 10 horas visita a feira livre na Rua Professor Assis Veloso, em São Miguel Paulista. Por volta das 11 horas estará no Aquário Jacu Pêssego, na Avenida Jacu Pêssego, em Itaquera. A vereadora Soninha faz caminhadas em dois parques na zona norte de São Paulo. Entre as 10 e 11 horas, estará no Horto Florestal, das 11h30 às 12h30, tem compromisso no Parque da Juventude. Almoça no Mercado Municipal, região central, às 13 horas, e encerra a agenda às 15h30, com caminhada na Estrada de Itapecerica, no Capão Redondo, na zona sul. O deputado Ivan Valente (PSOL) fará uma caminhada pela Avenida Paulista por volta das 10 horas, com início na frente do prédio da Cásper Líbero. Depois, os militantes seguem até o vão do MASP, onde será feita uma leitura pública da Carta Compromisso de Campanha dos Candidatos, com as principais diretrizes para as candidaturas municipais. Texto ampliado às 19h58, com o compromisso de campanha do deputado Ivan Valente