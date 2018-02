Candidatos à Prefeitura de SP cumprem agenda cheia

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo estão em plena atividade neste sábado. Geraldo Alckmin (PSDB) e Gilberto Kassab (DEM) reservaram o dia para um contato mais direto com os eleitores. Alckmin percorreu durante a manhã o comércio local da Capela do Socorro, bairro da Zona Sul da cidade, conhecido por ser um reduto forte do PT. Durante a tarde, a agenda do candidato prevê evento no Brooklin, também na Zonal Sul, com o vereador Netinho (PSDB), que anteriormente defendia aliança dos tucanos com o DEM. Gilberto Kassab fez vistorias em dois parques nos bairros de Aricanduva e Vila Carrão, Zona Leste, que deverão ser entregues à população nos próximos dias, segundo a sua assessoria de imprensa. À noite, o prefeito participa da festa de Nossa Senhora Achiropita, tradicional comemoração italiana, que acontece todo ano no bairro do Bexiga. A partir deste sábado, o site de Kassab inicia o desafio de comparar a gestão dele com a da candidata petista Marta Suplicy em várias áreas. Marta participa no início desta tarde da posse da nova diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, que conta com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa é a primeira vez desde o início da campanha eleitoral que o presidente dividirá o palco com a petista. No final da tarde, Marta deve participar de lançamentos de candidaturas de vereadores, informa a assessoria de imprensa. No começo do dia, pela manhã, ela fez uma caminhada no comércio da rua Silva Bueno, no Ipiranga. A Agência Estado tentou localizar a assessoria de imprensa do candidato a prefeito de São Paulo pelo PP, Paulo Maluf, mas não conseguiu contato.