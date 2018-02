Candidatos à Prefeitura de SP comemoram dia dos pais A campanha eleitoral à Prefeitura de São Paulo cedeu lugar à comemoração do Dia dos Pais nesta tarde de domingo para a maior parte dos candidatos. A candidata do PT, Marta Suplicy, não tem agenda pública hoje. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, concentrou sua agenda no período da manhã. Fez caminhada na Freguesia do Ó e se reuniu com lideranças da Zona Norte. Segundo sua assessoria, o candidato afirmou que irá construir um hospital na Brasilândia e se comprometeu a zerar o déficit de vagas no ensino fundamental na região e reduzir a falta de vagas em creches. Alckmin falou da intenção de fechar parcerias para construção da Linha 6 do metrô, que ligará a Freguesia do Ó à Vila Prudente. Gilberto Kassab (DEM) visitou o Hospital e Maternidade Vila Nova Cachoeirinha, na Zona Norte, onde conversou com os pais e distribuiu kits do Programa Mãe Paulistana para as famílias. O pai do candidato, Pedro Kassab, participou da visita. Eles foram à Associação de Mulheres Raça e Coragem, na região de Pirituba, onde estava sendo servida feijoada. Em seguida, Kassab seguiu para almoço familiar. Não está prevista agenda do candidato para a tarde de hoje. Paulo Maluf (PP) visitou pela manhã a Associação Movimento de Mulheres do Itaim Paulista. Segundo a assessoria do candidato, Maluf ouviu queixas, principalmente referentes à área da saúde. A Assistência Médica Ambulatorial (AMA) teria sido criticada pelas moradoras por não oferecer atendimento médico completo. Maluf disse que, se eleito, retomará o Plano de Atendimento à Saúde (PAS). Ele fez caminhada na Praça Silva Teles e foi para casa para passar o Dia dos Pais em família. Em razão do Dia dos Pais, os candidatos Soninha Francine (PPS), Ivan Valente (PSOL) e Ciro Moura (PTC) não marcaram compromissos durante o dia de hoje. Edmilson Costa (PCB) foi pela manhã a debate no Sindicato dos Professores do Ensino Oficial no Estado de São Paulo (Apeoesp). O candidato do PMN, Renato Reichmann, realizou reuniões com candidatos a vereador e lideranças do partido na Zona Leste. A candidata Anaí Caproni (PCO) participou pela manhã de gravação de entrevista e sessão de fotos para o portal do PCO. A assessoria de Levy Fidelix (PRTB) não foi localizada para informar a agenda do candidato.