Candidatos a prefeito de SP preparam-se para debate

Os candidatos a prefeito de São Paulo desaceleraram hoje o ritmo de campanhas e mantiveram menos compromissos públicos, na véspera do debate da Rede Bandeirantes de Televisão, o primeiro realizado na este ano por uma TV aberta. A candidata Marta Suplicy (PT), da Coligação Uma Nova Atitude para São Paulo (PT-PCdoB-PDT-PTN-PRB-PSB), não teve agenda pública, segundo a assessoria. Marta compareceu a compromissos privados e centrou a atenção na preparação para amanhã. Já o candidato Geraldo Alckmin (PSDB), da Coligação São Paulo, na Melhor Direção (PSDB-PTB-PHS-PSL-PSDC), concedeu entrevista para o canal a cabo Band News e depois participou de uma homenagem promovida pelo Jornal do Brás. Em seguida, Alckmin participou de uma caminhada no bairro. De acordo com a assessoria dele, Alckmin deve examinar informações sobre a capital paulista, como preparação para o debate de amanhã. O prefeito Gilberto Kassab (DEM), candidato da Coligação São Paulo no Rumo Certo (DEM-PR-PMDB-PRP-PV-PSC), à reeleição, visitou as obras de recuperação da Biblioteca Mário de Andrade e concedeu entrevista para o portal Universo On-Line (UOL). Segundo a assessoria, Kassab retomou a agenda de prefeito após o almoço e deve começar os preparativos para o debate ainda hoje. O candidato Paulo Maluf (PP) visitou pela manhã a Associação de Moradores do Jardim do Lago, no Butantã, zona oeste da capital, e foi entrevistado pelo Jornal do Commercio. Maluf passará o dia de amanhã preparando-se para o debate. O presidente nacional do PRTB e candidato Levy Fidelix (PRTB) almoçou hoje com o presidente da Costa Rica, Oscar Arias, no Palácio do Itamaraty, em Brasília, evento que teve a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ainda na capital federal, Fidelix esteve no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para resolver assuntos de campanha, informou a assessoria. À noite, ele retornaria a São Paulo. Entrevista A vereadora Sonia Francine, a Soninha, candidata do PPS, concedeu hoje entrevista a um jornal. Depois, Soninha participou de uma caminhada pelo centro da cidade, na companhia de candidatos a vereador da legenda. À noite, ela assistiria ao jogo Palmeiras x Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, no Parque Antártica. O professor de ensino superior Edmilson Costa, candidato do PCB, esteve hoje num debate sobre a saúde das mulheres, na sede da sigla, no centro do município. O deputado Ivan Valente (PSOL), candidato da Coligação Alternativa de Esquerda para São Paulo (PSOL-PSTU), o empresário Renato Reichmann, candidato do PMN, e o administrador Ciro Moura (PTC), da Coligação Tostão contra o Milhão (PTC-PTdoB), cumpriram agenda de reuniões internas, segundo as assessorias. Já a assessoria da candidata Anaí Caproni (PCO) não foi localizada. Anaí teve o registro da candidatura indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), na segunda-feira.