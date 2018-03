Candidatos a prefeito de SP passam o dia em campanha Os candidatos à Prefeitura de São Paulo fizeram hoje campanha em vários pontos da capital. O ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) visitou a Liberdade, tradicional bairro oriental do centro. Num restaurante da Rede Bom Prato, que vende refeições a um real, prometeu ampliar o projeto. O candidato do DEM e atual prefeito, Gilberto Kassab, foi a uma rua de comércio de Itaquera, na zona leste, e, hoje à noite, participaria de uma convenção evangélica, na Barra Funda, zona oeste. A candidata Marta Suplicy (PT) almoçou na Mesquita Brasil e depois visitou várias comunidades. Um dos encontros aconteceu no salão da Igreja Sagrado Coração de Jesus, na comunidade Jardim Conquista, na zona leste. Amanhã, Alckmin fará uma caminhada no Morro Doce, em Perus, zona norte. Kassab visitará um templo da Assembléia de Deus, um festival japonês na Liberdade, uma Festa Julina em Itaquera e a quadra da escola de samba Unidos do Peruche. Marta participará de duas plenárias com militantes. O candidato do PP, Paulo Maluf, visitou hoje o Mercado Municipal, no centro, e amanhã se reunirá com distribuidores de gás no Grajaú, zona sul, e irá ao Parque Arariba, também na região. Soninha Francine (PPS) reuniu-se com lideranças comunitárias de Itaquera. Amanhã, haverá mais encontros com a comunidade, dessa vez com moradores da Pedreira, na zona sul. Depois, ela irá a um festival de cinema na Barra Funda e a um sarau em Capão Redondo, na zona sul. Levy Fidélix (PRTB) hoje visitou bases eleitorais de candidatos a vereador do partido, na zona leste, e se reuniu com moradores da Vila Sônia, zona sul. Amanhã, visitará jornais de bairro na região. Edmilson Costa (PCB) encontrou sindicalistas da Sabesp e, na noite de amanhã, fará um discurso em uma apresentação do grupo cultural Sentero, na região central. Ciro Moura (PTC) deu entrevistas e teve compromissos internos. Amanhã, se reunirá com lideranças do bairro de Pinheiros, zona oeste. A candidata do PCO, Anaí Caproni, participou hoje de uma assembléia de funcionários dos Correios, que estão em greve. Amanhã, terá compromissos internos do partido. Renato Reichmann (PMN) cumpre hoje e amanhã agenda interna.