Candidatos a prefeito de SP fazem campanha no centro No terceiro dia de campanha eleitoral, os candidatos a prefeito de São Paulo caminharam hoje pelo centro da capital paulista e trabalharam nos planos de governo. O ex-governador Geraldo Alckmin, candidato do PSDB, passou a manhã na região, visitou sindicatos, cumprimentou eleitores, posou para fotos, almoçou perto da Praça da República e tomou café num bar. À noite, Alckmin deu entrevista a uma rede de televisão. Amanhã, ele visitará o Mercado Municipal de Guaianases, na zona leste da cidade. O prefeito Gilberto Kassab (DEM), candidato à reeleição, almoçou um sanduíche de mortadela e degustou vinhos no Mercado Municipal, no centro. Kassab não tem compromissos de campanha previstos para amanhã. A ex-ministra do Turismo Marta Suplicy, candidata do PT, participava, desde às 18 horas de hoje, do Seminário São Paulo Novos Caminhos, promovido pelo diretório municipal do partido. Amanhã, Marta visitará as Favelas do Jardim Edith (zona sul) e Vila Nova Jaguaré (zona oeste) e participará de uma assembléia com as famílias do programa Crédito Solidário, no Jaraguá (zona norte). Os deputados federais Paulo Maluf, candidato do PP, e Ivan Valente, do PSOL, ficaram hoje em Brasília e continuam amanhã na capital federal, cumprindo compromissos na Câmara dos Deputados. A vereadora Soninha Francine, candidata do PPS, e o candidato Ciro Moura (PTC), passaram o dia trabalhando em planos de governo e amanhã concederão entrevistas a rádios e redes de televisão. Os candidatos Edmilson Costa (PCB), Levy Fidélix (PRTB) e Renato Reichmann (PMN) participaram hoje de reuniões internas de campanha. Eles continuam nesses encontros amanhã. A sindicalista Anaí Caproni, candidata do PCO e operadora de triagem e transbordo da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), esteve hoje em Brasília, participando de atividades relacionadas à paralisação dos funcionários da estatal e ainda não tinha compromissos de campanha agendados para amanhã.