Candidatos à eleição na Câmara intensificam campanha Os candidatos à eleição na Câmara intensificam a campanha nos minutos que faltam para o início da sessão que escolherá o presidente para o biênio 2013/2014. Uma revista com cópia de reportagens que revelaram acusações contra o candidato favorito, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), circula na Casa. A resenha foi distribuída nos gabinetes dos deputados que encontraram a publicação ao chegar à Câmara. A revista com 50 páginas não mostra o nome do responsável pela sua elaboração nem pela distribuição.