Candidatos à Câmara se enfrentam em debate na TV O debate entre os três candidatos à presidência da Câmara começou nesta segunda-feira, às 11 horas, na emissora da Casa. Aldo Rebelo (PCdoB-SP), Arlindo Chinaglia (PT-SP) e Gustavo Fruet (PSDB-PR) terão duas horas e meia para apresentarem suas idéias. Os candidatos vão debater em busca dos votos de deputados como o novato Bispo Rodovalho (PFL-DF). Ele não se definiu, apesar de seu partido apoiar Aldo, o atual presidente. "Estou esperando o debate para me posicionar melhor. Quero sentir quem vai ser o mais contundente nas propostas para recuperar a imagem da Câmara", disse o deputado, fundador da Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra. Chinaglia, líder do governo na Câmara, tentará, no confronto com Aldo e Fruet, ampliar a vantagem revelada na enquete publicada no domingo pelo Estado. Chinaglia teve 41,8% dos votos dos 416 deputados que revelaram sua escolha. Na reta final, o petista luta para ganhar a eleição já no primeiro turno, mas, como revelou a enquete, o mais provável é que haja um segundo turno entre Chinaglia e Aldo, que teve 27,2% dos votos. Fruet ficou com 19,2% do total, com 47 deputados indecisos e 2 votando em branco. Chinaglia sabe que o apoio de deputados denunciados por suposto envolvimento com o mensalão é o seu ponto mais frágil, explorado principalmente por Fruet. Aldo procura defender sua gestão nos últimos dois anos. O tucano fala em ética e lembra, sempre que pode, sua atuação na CPI dos Correios, que investigou o mensalão.