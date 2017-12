Candidatos à Câmara irão a debate na próxima segunda O debate entre os candidatos à presidência da Câmara, transmitido pela TV Câmara, será na próxima segunda-feira, às 11 horas. A data foi acertada na tarde desta quarta-feira, depois de uma imposição do candidato Arlindo Chinaglia (PT-SP), para que fosse na segunda-feira. Ao contrário dos outros dois adversários - Aldo Rebelo (PCdoB-SP) e Gustavo Fruet (PSDB-PR), Chinaglia não aceitou as duas datas que haviam sido propostas: quarta ou quinta-feira desta semana. A proposta de Chinaglia de evitar o confronto entre os três, fazendo o debate dois a dois, não progrediu. Ficou acertado que o debate terá a duração de duas horas, divididos em quatro blocos. No primeiro bloco, os candidatos se apresentam e respondem a uma pergunta da apresentadora da TV Câmara. No segundo bloco, seis jornalistas credenciados no Comitê de Imprensa farão perguntas. No terceiro bloco, candidatos perguntam para candidato. E no quarto bloco, os candidatos responderão perguntas de eleitores enviadas à Câmara. Os assessores dos candidatos se reuniram para definir esse formato de apresentação do debate. Fruet e Aldo aceitaram a imposição de Chinaglia de debate na segunda-feira.