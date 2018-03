Candidato sai do 0 para patrimônio milionário em 2 anos

Segundo declaração disponibilizada no site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT), ele possui uma casa na cidade de Juara no valor de R$ 1,5 milhão, um imóvel rural em Porto dos Gaúchos avaliado em R$ 9,5 milhões e uma fazenda também em Juara avaliada em R$ 6,8 milhões. Ainda consta na declaração um carro no valor de R$ 9 mil, participação em empresas e aplicações de R$ 1,4 milhão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.