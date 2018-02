Candidato na Câmara, Mabel diz que emendas de deputados são como o 'PAC'

SÃO PAULO - O deputado Sandro Mabel (PR-GO), que é candidato avulso à Presidência da Câmara, protocolou no Palácio do Planalto uma carta endereçada à presidente Dilma Rousseff na qual manifesta preocupação com a possibilidade de o corte do Orçamento atingir recursos procedentes de emendas parlamentares. Ele pede que "cada centavo" das emendas seja preservado.

Na carta, o deputado faz referência a uma reportagem publicada pelo jornal O Globo, na qual a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, admite um corte de 50% nas emendas individuais dos parlamentares.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mabel afirmou que são atitudes como essa (da ministra) que motivam sua candidatura. Para ele, as emendas individuais são o "PAC da Câmara" e não podem ser cortadas. "É com esses recursos que são atendidos municípios pequenos e longínquos, à margem dos grandes projetos e obras estruturantes do governo federal", disse.

Campanha. Sobre sua campanha, Mabel disse que já falou com 396 deputados e hoje à tarde vai participar de encontros de oito bancadas partidárias.

Mabel disse ainda que vai permanecer na disputa para a Presidência da Câmara mesmo que seja punido pelo PR. O partido apoia Marco Maia (PT-RS), atual presidente da Câmara. Ele afirmou, no entanto, não acreditar em punição, porque a disputa é democrática. Segundo ele, muitos parlamentares dizem que vão apoiá-lo, mas não querem se expor.

"Eu acho que é uma campanha de disputa de ideias, embora todos sejamos da base do governo. Eu tenho um compromisso com o governo, mas também tenho um compromisso aqui com a Câmara. Este é um outro poder. E nós vamos sustentar esse poder", disse.

Com informações da Agência Câmara