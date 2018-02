Candidato fica ferido durante assalto no PR O candidato do PSB à Prefeitura de Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba, Luiz Carlos Assunção, de 52 anos, deslocou a bacia quando o salão onde realizava reunião com candidatos a vereador foi invadido por homens armados na noite de anteontem. No tumulto, ele pulou uma janela e caiu de uma altura de três metros. Foi o único ferido entre as 90 pessoas que estavam no local. A direção do partido fala em atentado, mas a polícia acha improvável. O grupo fugiu levando dinheiro e objetos de algumas pessoas. O Ministério Público vai acompanhar o caso.