Candidato em Canoas está hospitalizado Um acidente pode afastar o candidato Jurandir Maciel (PTB) da campanha para o segundo turno em Canoas (RS). Ele trafegava pela BR-386 em direção à capital gaúcha quando perdeu o controle do veículo, no início da tarde de quarta-feira. Está internado no Hospital de Pronto-Socorro, com 90% dos movimentos do lado direito do corpo paralisados. Não há previsão de alta. O PTB informou que a agenda de campanha será cumprida pelo candidato a vice, Beto Steinmetz. Maciel disputa a prefeitura com Jairo Jorge (PT).