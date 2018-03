Candidato é alvo de ação em Sorocaba O Ministério Público Eleitoral de Sorocaba (SP) entrou com pedido de impugnação das candidaturas do deputado estadual Raul Marcelo (PSOL) à prefeitura da cidade e de cinco candidatos a vereador por improbidade administrativa. De acordo com o pedido, Marcelo foi condenado em segunda instância por ter usado serviços da Câmara para imprimir convites para um debate em uma universidade local quando era vereador. A sentença ainda não transitou em julgado. Marcelo considerou que a Constituição não admite impugnação de candidatos enquanto não houver condenação definitiva.