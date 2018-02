Candidato do PV pede suspensão da propaganda eleitoral

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O candidato à Presidência pelo Partido Verde (PV), Eduardo Jorge, enviou carta ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pedindo suspensão por três dias da propaganda eleitoral programada para começar na próxima terça-feira, 19, em cadeia nacional de rádio e televisão.

O candidato verde argumenta que o tribunal deveria dar um tempo para que a família de Eduardo Campos e das outras vítimas do acidente aéreo ocorrido nesta quarta-feira possam se recuperar da tragédia. Jorge também sugere que o TSE dê tempo para que a coligação da chapa do PSB possa adaptar seu programa caso escolha Marina Silva como candidata no lugar de Campos, morto no acidente em Santos (SP).

"O objetivo é permitir que a coligação que tinha Eduardo Campos à frente possa ter um pouco mais de tempo e tranquilidade para se organizar e adaptar seus programas de divulgação política previstos em lei", diz na carta.