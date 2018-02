Candidato do PV mostra solidariedade a Dilma O pré-candidato do PV à Presidência da República, Eduardo Jorge, que será confirmado neste sábado na corrida eleitoral ao Palácio do Planalto, classificou como "violência" o xingamento contra a presidente Dilma Rousseff na abertura da Copa do Mundo, na última quinta-feira (12). "Fiquei chocado com o que ocorreu. Aquilo foi falta de educação. O xingamento foi uma violência contra a presidente Dilma", disse.