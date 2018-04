Candidato do PV é considerado eleito Por unanimidade, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiram considerar João Batista Bianchini (PV) prefeito eleito de Bebedouro (SP). Os ministros negaram os pedidos do Ministério Público e do PMDB de impugnação de registro da candidatura de Bianchini. O Ministério Público ainda pode recorrer da decisão - tem prazo até hoje para isso. Bianchini teria feito campanha antes do prazo permitido e pago multa de R$ 23 mil com um dia de atraso. Por isso, no dia da apuração o vencedor apontado pelo TSE era Fernando Galvão (DEM).