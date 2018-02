Candidato do PT em Salvador sobe 6 pontos e quer repetir Wagner Único candidato a crescer nas intenções de voto na pesquisa Datafolha para a prefeitura de Salvador, Walter Pinheiro (PT) espera repetir o desempenho do governador da Bahia, Jaques Wagner, que em 2006 também largou atrás e acabou vitorioso. Pinheiro cresceu 6 pontos percentuais na pesquisa divulgada no último domingo e passou de 7 para 13 por cento das intenções de voto. O candidato petista está tecnicamente empatado em segundo lugar com o atual prefeito e candidato à reeleição, João Henrique (PMDB), que passou de 19 para 17 por cento. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O publicitário Sidônio Palmeira, coordenador de marketing da coligação "Salvador, Bahia, Brasil", que reúne PT, PSB, PC do B e PV, afirma que já esperava esta ascensão do petista Walter Pinheiro ao fim da primeira semana do horário eleitoral gratuito. Com o 7 minutos e 18 segundos diários de programa, Palmeira aposta em estratégia utilizada na campanha do atual governador Jaques Wagner, em 2006. "Está acontecendo exatamente como na campanha de Jaques Wagner, quando iniciamos o horário eleitoral com o mesmo percentual", avaliou. Antes do início do horário eleitoral, Palmeira estimava que logo na primeira semana o candidato petista chegaria à casa dos 13 por cento dos votos, com sua apresentação ao eleitorado da capital. A campanha de Pinheiro também explorou durante a primeira semana a ligação do petista com Wagner e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa identificação, segundo Palmeira, reforça a candidatura de Pinheiro. ACM Neto (DEM), com 26 por cento das intenções de voto, e Antonio Imbassahy (PSDB), com 24 por cento, estão empatados na disputa pela prefeitura de Salvador, segundo pesquisa Datafolha divulgada no domingo. Os dois candidatos oscilaram um ponto percentual para baixo em relação à pesquisa anterior. Esta foi a primeira pesquisa sobre a intenção de voto realizada em Salvador após o início da propaganda eleitoral no rádio e na TV. Somente o candidato tucano Antonio Imbassahy citou a pesquisa Datafolha no horário eleitoral desta segunda-feira. Ele explorou a confirmação de que é o nome com menor rejeição entre os eleitores (21 por cento). João Henrique (38 por cento) e ACM Neto (30 por cento) foram os que apresentaram maior rejeição, segundo a pesquisa. Walter Pinheiro tem 22 por cento de rejeição. A segunda semana do horário eleitoral gratuito em Salvador promete intensificar a disputa. Os cinco candidatos fecharam a última semana trocando farpas. Alguns passaram de insinuações a acusações explícitas de incompetência e de improbidade. A disputa mais intensa envolve João Henrique e Imbassahy. (Por Augusto Cesar Barrocas)