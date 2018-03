Candidato do PSOL lança campanha na Paulista O candidato à Prefeitura de São Paulo pela coligação Alternativa de Esquerda para São Paulo, dos partidos Socialismo e Liberdade (PSOL) e Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU), Ivan Valente (PSOL), lança campanha amanhã (6) na Avenida Paulista. Ele participa de uma caminhada, com militantes e apoiadores, que sai da frente do prédio da TV Gazeta, às 11 horas, e segue até o Museu de Arte de São Paulo (Masp), onde o candidato lerá a Carta Compromisso de Campanha dos Candidatos.