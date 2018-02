O candidato à prefeitura do Rio Eduardo Paes, do PMDB, encerrou nesta segunda-feira, 25, sua participação na série de sabatinas do Grupo Estado com os candidatos ao cargo, voltando a enfatizar a questão da segurança. "Não acho que o Exército resolve não", disse ele, acrescentando que entende também que não se pode dispensar ajuda. "Torço para que todo auxílio que venha, permaneça", disse. Ele observou que não tem tido problemas de acesso a locais em sua campanha, mas disse saber que esses problemas ocorrem. "A gente sabe que tem milícia, não estou negando não", afirmou. Veja Também: Assista à sabatina de Eduardo Paes Paes diz que 'adoraria' ter o apoio de Lula em eventual 2º turno Paes não quer que Rio perca royalties do petróleo Paes nega defesa de milícias no Rio e critica omissão de Maia Candidato do PMDB no Rio enfatiza questão da segurança Especial: Veja perfil de Eduardo Paes As regras para as eleições municipais Tire suas dúvidas sobre as eleições de outubro Paes também disse que, se eleito, "novas ocupações de terra não serão admitidas no Rio de Janeiro", mas disse também que as comunidades já existentes vão receber infra-estrutura e quer apoio do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) para isso. Ele defendeu o uso do fundo de habitação de interesse social, de iniciativa do governo federal e estabelecido em parcerias com estados e municípios, para a área de habitação. Também destacou a importância da política de transportes, onde defende a adoção do bilhete único, para que as pessoas possam morar em locais como Bangu, na zona oeste, onde há pouco atividade econômica e muitos moradores trabalham longe de suas residências. A série de sabatinas do Grupo Estado acontece na sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI). Outras sabatinas Nesta terça-feira, o candidato do PV à Prefeitura do Rio de Janeiro, Fernando Gabeira, será sabatinado pelo Grupo Estado. Os demais candidatos do Rio também participam nesta semana: Solange Amaral (DEM), Chico Alencar (PSOL) e Jandira Feghali (PC do B). Em São Paulo, do dia 1º ao dia 5, participam Marta Suplicy (PT), Geraldo Alckmin (PSDB), Gilberto Kassab (DEM), Paulo Maluf (PP) e Soninha Francine (PPS). Ivan Valente (PSOL) será sabatinado no dia 8. Os candidatos serão sabatinados no auditório do Grupo Estado. Tanto no Rio quanto em São Paulo, o público pode participar dos eventos e também pode enviar perguntas via e-mail.