Candidato do MT terá que provar que não é analfabeto O comerciante Juarez Leandro da Silva, que pretende disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, terá que fazer "prova" com o Procurador Eleitoral, Thiago Lemos, para comprovar que não é analfabeto. Ele foi "taxado" de analfabeto no registro de sua candidatura. O candidato acredita que deve ter ocorrido um erro por parte da coligação "O Povo no Poder" formada pelo PTB,PMN,PSL,PSDC,PRTB e PT do B, na hora de digitar suas informações.